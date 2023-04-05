***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 7.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132034BIST