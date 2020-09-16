***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
16.09.2020 11:47
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875262
BIST
14:471.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:477,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:478,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:47473,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,33
|Açılış
|: 473,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:47
|VAKFN
|4,01
|15.077.601
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,08
|32.540.992
|% -9,51
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,67
|62.663.631
|% -7,64
|
|KRDMA
|5,19
|125.380.669
|% -6,32
|
|SASA
|16,98
|537.875.629
|% 4,36
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|SISE
|6,40
|384.128.233
|% 0,79
|
|ECILC
|6,96
|240.717.448
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|179.725.735
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|156.520.776
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|178.614.440
|% 2,36
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4914
|7,4935
|% 0,05
|
|Euro
|8,8912
|8,8965
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6959
|9,7445
|% 0,71
|
|Frank
|8,2369
|8,2865
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|9,43
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|19,13
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,26
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,63
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,86
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:01BRKSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 157 adet işlem
-
15:00BRSAN
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 557, 502 adet işlem
-
14:59EDIP
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 459, 457 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 56 artarak (% 0.05 ) 1, 242
-
14:58XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 6, 301.00 milyon TL de