***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
09.08.2021 13:12
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 2.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955937
BIST
13:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
13:088,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
13:0810,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0329
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
13:08485,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,11
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CANTE
|11,99
|48.080.568
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|569.371.984
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.603.614
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|23.282.550
|% 9,99
|
|SANKO
|11,35
|17.018.665
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|30.337.293
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.639.595
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|35.367.867
|% -8,85
|
|DNISI
|12,25
|13.076.022
|% -6,84
|
|DAGHL
|15,91
|20.576.799
|% -6,69
|
|SISE
|8,27
|724.743.717
|% 3,37
|
|GENIL
|14,30
|569.371.984
|% 10,00
|
|GARAN
|9,29
|526.992.347
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,02
|379.734.584
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|284.457.091
|% 0,31
|
|SISE
|8,27
|724.743.717
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,50
|217.001.374
|% 1,21
|
|KRDMD
|8,02
|379.734.584
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|569.371.984
|% 10,00
|
|ODAS
|1,40
|51.350.755
|% 2,19
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6598
|8,6628
|% 0,55
|
|Euro
|10,1840
|10,1927
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9941
|12,0543
|% 0,66
|
|Frank
|9,4168
|9,4735
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% 0,53
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-19,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-28,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-27,00
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-13,06
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,53
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-2,82
|