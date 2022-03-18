***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
18.03.2022 15:25
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011374
BIST
17:162.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,44
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:1614,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0796
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:1616,3122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0133
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:16917,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 917,97
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PENTA
|381,10
|43.063.743
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.861.699
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.738.997
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.761.449
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,27
|57.363.718
|% 9,36
|
|ORCAY
|18,72
|176.012.220
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.555.331
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.374.627
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,73
|4.226.768
|% -5,96
|
|MAALT
|237,80
|15.753.895
|% -3,92
|
|THYAO
|27,76
|2.456.392.125
|% -0,36
|
|EREGL
|36,08
|1.678.106.669
|% 0,89
|
|KRDMD
|14,77
|1.489.290.707
|% -1,47
|
|PETKM
|8,65
|1.050.625.349
|% 2,25
|
|FROTO
|296,60
|830.303.145
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,53
|557.150.952
|% 2,02
|
|KARSN
|4,36
|628.335.333
|% 4,56
|
|PETKM
|8,65
|1.050.625.349
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,87
|443.716.778
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,47
|372.546.955
|% 1,46
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7713
|14,7814
|% 0,54
|
|Euro
|16,2860
|16,3122
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,3877
|19,4849
|% 0,71
|
|Frank
|15,7436
|15,8385
|% 0,87
|
|Riyal
|3,9286
|3,9483
|% 0,68
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,96
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,79
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|2,00
|
|Tam
|6.064
|6.218
|7,69
|
|Yarım
|2.931
|3.008
|3,72
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,42
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31ALARK
Yüzde 5.35 oranında artışla 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 317, 550 adet işlem
-
17:30HURGZ
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 043, 210 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 92 kaybederek (% -0.16 ) 2, 395
-
17:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, KARSN
-
17:27XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de