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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

01.07.2022 11:17
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Açıklama

Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 5.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040605


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KOZAL 183,80 688.578.269 % 8,12  
ISSEN 27,50 17.602.172 % 7,42  
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IPEKE 17,91 63.525.901 % 6,54  
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Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.427 6.518 -72,00  
Yarım 3.146 3.187 -35,00  
Çeyrek 1.576 1.593 -18,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 -0,49  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 -0,25  
B. Petrol 109 109 -0,30  
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