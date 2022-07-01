***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
01.07.2022 11:17
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 5.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040605
BIST
11:192.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 29,51
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.437
En Düşük
2.400
11:1916,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0372
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:1917,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0276
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:19964,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,00
|Açılış
|: 964,93
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KOZAL
|183,80
|688.578.269
|% 8,12
|
|ISSEN
|27,50
|17.602.172
|% 7,42
|
|MAKIM
|16,30
|190.893.683
|% 6,89
|
|IPEKE
|17,91
|63.525.901
|% 6,54
|
|KOZAA
|27,46
|356.425.623
|% 6,35
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,07
|64.913.202
|% -5,23
|
|LIDFA
|10,77
|21.916.432
|% -5,03
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|14.649.924
|% -4,40
|
|THYAO
|49,04
|2.086.895.926
|% 4,79
|
|KOZAL
|183,80
|688.578.269
|% 8,12
|
|SISE
|21,42
|568.765.401
|% -0,37
|
|TUPRS
|269,50
|367.369.170
|% 1,89
|
|KOZAA
|27,46
|356.425.623
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,64
|162.311.182
|% 0,00
|
|THYAO
|49,04
|2.086.895.926
|% 4,79
|
|TSKB
|2,04
|55.529.576
|% 1,49
|
|SISE
|21,42
|568.765.401
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,33
|105.296.742
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7301
|16,7356
|% 0,22
|
|Euro
|17,4829
|17,4998
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,1919
|20,2931
|% -0,38
|
|Frank
|17,3854
|17,4901
|% -0,14
|
|Riyal
|4,4441
|4,4664
|% 0,20
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,01
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.427
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,30
|