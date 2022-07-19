***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
19.07.2022 10:05
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 315 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 20.07.2022-18.10.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046240
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0517,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1204
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5592
En Düşük
17,4264
18:0517,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1624
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8796
En Düşük
17,6727
18:05963,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,68
|Açılış
|: 963,23
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
963,79
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|10,30
|64.031.304
|% 273,83
|
|VERTU
|21,30
|19.762.439
|% 0,47
|
|YKSLN
|7,68
|9.006.705
|% 0,00
|
|SOKM
|12,32
|68.458.727
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,25
|15.171.709
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|2.690.253
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|24.129.558
|% 0,00
|
|AGYO
|3,85
|21.428.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,60
|2.792.287
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 0,00
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5474
|17,5627
|% 0,75
|
|Euro
|17,8621
|17,8831
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,9363
|21,0413
|% 0,62
|
|Frank
|17,9208
|18,0288
|% 0,72
|
|Riyal
|4,6560
|4,6794
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,27
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.174
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,16
|