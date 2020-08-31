***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
31.08.2020 14:44
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 1.700.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 364 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2020 tarihinde onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/764 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 01/09/2020-30/11/2020 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm finansman bonolarının satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871789
BIST
14:331.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:337,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:338,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7789
En Düşük
8,6730
14:33465,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ULAS
|3,19
|35.673.133
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.923
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.811.496
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.255
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|808.530.632
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,24
|463.287.686
|% -3,26
|
|GARAN
|6,80
|386.842.872
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,76
|378.978.521
|% -3,83
|
|FENER
|25,62
|377.064.275
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,11
|808.530.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,76
|378.978.521
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,13
|235.292.941
|% 1,95
|
|GUSGR
|6,24
|463.287.686
|% -3,26
|
|ZOREN
|2,79
|203.546.363
|% 0,36
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3458
|7,3500
|% 0,22
|
|Euro
|8,7700
|8,7789
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7720
|9,8210
|% 0,10
|
|Frank
|8,1092
|8,1581
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,23
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,76
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,36
|46,36
|0,55
|
Seans Raporu
14:33
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-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 77 kaybederek (% -1.59 ) 1, 222
-
14:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, GSRAY
-
14:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, GARAN
-
14:45XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 7, 690.00 milyon TL de
-
14:43KLGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 359, 315 adet işlem