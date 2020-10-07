***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.10.2020 16:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1205 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 08/10/2020-06/01/2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm finansman bonolarının satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879211
BIST
16:501.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:507,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:509,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:50476,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,46
|Açılış
|: 476,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:48
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8578
|7,8633
|% 0,84
|
|Euro
|9,2435
|9,2513
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0964
|10,1471
|% 0,90
|
|Frank
|8,5456
|8,5971
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0902
|2,1007
|% 0,87
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
16:59NUGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 000 adet işlem
-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
-
16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054