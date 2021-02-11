***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.02.2021 16:48
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.250.000.000,un 03.12.2020 tarih ve 75/1475 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 12/02/2021-13/05/2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909100
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05416,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,74
|Açılış
|: 416,13
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0324
|7,0350
|% -0,32
|
|Euro
|8,5514
|8,5555
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6868
|9,7354
|% -0,43
|
|Frank
|7,8658
|7,9132
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,38
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında