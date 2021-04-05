***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2021 16:43
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 1.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/353 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 08/04/2021-07/07 /2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923437
BIST
16:451.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:458,1275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:459,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:45449,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,16
|Açılış
|: 449,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:45
|JANTS
|909,70
|310.843.467
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.799.650
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.688.094
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.495.593
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.564.450
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.514.166
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.362.626.224
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.320.465
|% -9,57
|
|KOZAL
|127,00
|781.791.868
|% 1,52
|
|GARAN
|6,92
|667.488.973
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,80
|551.344.484
|% 5,21
|
|EKGYO
|2,03
|1.362.626.224
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|147.290.201
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|1.002.320.465
|% -9,57
|
|ODAS
|3,69
|384.259.161
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|667.488.973
|% 0,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1157
|8,1275
|% -0,31
|
|Euro
|9,5760
|9,5988
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,2375
|11,2938
|% -0,03
|
|Frank
|8,6061
|8,6579
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1578
|2,1686
|% -0,44
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.039
|-8,57
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,15
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,33
|
Seans Raporu
16:45
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16:59BNTAS
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16:58XU050
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16:58
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16:58
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