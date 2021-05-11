***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.05.2021 09:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 1.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 250.000.000,-TL nominal değerli 121 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/353 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 17/05/2021-15/08/2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936114
BIST
10:381.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:388,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3810,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:38490,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 490,20
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|IHGZT
|1,70
|7.170.555
|% 8,28
|
|TGSAS
|16,41
|7.812.465
|% 7,61
|
|INVEO
|140,30
|58.254.649
|% 6,29
|
|DOAS
|30,16
|81.384.815
|% 5,90
|
|VAKFN
|12,60
|4.041.047
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|NUHCM
|54,00
|4.994.316
|% -4,34
|
|PKENT
|2.299,90
|647.496
|% -4,13
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|GARAN
|7,72
|245.648.570
|% -1,40
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|THYAO
|13,29
|224.178.182
|% -0,60
|
|KOZAL
|128,80
|203.926.856
|% 0,23
|
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,91
|93.383.981
|% -0,52
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,14
|74.954.184
|% -0,47
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2977
|8,3066
|% 0,42
|
|Euro
|10,1010
|10,1070
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% 0,47
|
|Frank
|9,1682
|9,2234
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2082
|2,2192
|% 0,37
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,87
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|