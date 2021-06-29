***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
29.06.2021 10:59
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 162 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/841 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 01.07.2021-29.09.2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944726
BIST
12:131.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -17,93
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:138,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:1310,3875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:13496,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 496,74
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TKURU
|271,00
|2.476.669
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.163.080
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.005.445
|% 9,83
|
|SAMAT
|4,80
|18.048.486
|% -8,92
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|EUKYO
|7,56
|3.908.092
|% -8,03
|
|ALKA
|16,50
|10.940.665
|% -7,20
|
|USAK
|1,85
|24.140.844
|% -6,57
|
|THYAO
|13,37
|593.652.396
|% -3,54
|
|GARAN
|8,12
|469.233.073
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,91
|310.286.600
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,30
|276.526.381
|% 9,11
|
|KOZAL
|114,80
|187.820.510
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,91
|310.286.600
|% -1,55
|
|GARAN
|8,12
|469.233.073
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,15
|121.811.641
|% -0,46
|
|TSKB
|1,24
|66.242.962
|% -2,36
|
|THYAO
|13,37
|593.652.396
|% -3,54
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7179
|8,7214
|% 0,44
|
|Euro
|10,3821
|10,3875
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0420
|12,1024
|% 0,13
|
|Frank
|9,4389
|9,4958
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3194
|2,3310
|% 0,41
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-6,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-21,16
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|-0,68
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26YYAPI
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 695, 402 adet işlem
-
12:25GEDZA
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 40.62 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 253 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.27 ) 1, 468
-
12:24XU100
Endeks 1, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 5, 057.00 milyon TL de
-
12:24MEGAP
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 078 adet işlem