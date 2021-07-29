***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
29.07.2021 16:40
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/841 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 30.07.2021-28.10.2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952644
BIST
17:021.391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 30,17
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.391
En Düşük
1.371
17:028,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:0210,1155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:02499,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,35
|Açılış
|: 499,16
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:00
|EDATA
|13,68
|138.141.322
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.338.164
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.897.489
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.708.596
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.662.466
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.960.749
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.960.749
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,56
|290.144.863
|% -5,39
|
|EREGL
|20,06
|1.024.167.307
|% 7,10
|
|GARAN
|8,27
|870.425.839
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,81
|819.402.553
|% 3,72
|
|THYAO
|12,80
|556.794.751
|% 1,91
|
|ASELS
|15,29
|439.166.446
|% 2,89
|
|KRDMD
|7,81
|819.402.553
|% 3,72
|
|GARAN
|8,27
|870.425.839
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,30
|227.478.598
|% 1,77
|
|KARSN
|4,20
|317.771.601
|% 3,19
|
|SKBNK
|1,05
|67.962.991
|% 0,96
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4914
|8,4955
|% -0,62
|
|Euro
|10,0943
|10,1222
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8355
|11,8948
|% -0,13
|
|Frank
|9,3235
|9,3796
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,66
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|25,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|25,52
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:10METUR
Yüzde 7.83 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 960, 743 adet işlem
-
17:09HURGZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 045, 412 adet işlem
-
17:07EDATA
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 343, 126 adet işlem
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GARAN, GUBRF
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 24 artarak (% 2.35 ) 1, 228