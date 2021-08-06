***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 14:39
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 199 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/841 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 10.08.2021-08.11.2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955335
BIST
16:021.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:028,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1016
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:0210,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:02491,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,42
|Açılış
|: 491,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,96
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KTSKR
|35,44
|54.192.798
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|775.965.763
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.468.318
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.573.814
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|109.298.951
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.360.407
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.649.025
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|93.844.932
|% -9,38
|
|KARYE
|10,72
|100.839.737
|% -6,78
|
|GARAN
|9,27
|1.689.030.198
|% 0,11
|
|GENIL
|13,00
|775.965.763
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|654.675.612
|% 1,78
|
|THYAO
|12,75
|609.506.993
|% -0,08
|
|SASA
|29,96
|596.030.122
|% 1,01
|
|GARAN
|9,27
|1.689.030.198
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,46
|272.257.330
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.058.383
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|293.796.534
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|654.675.612
|% 1,78
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6297
|% 1,29
|
|Euro
|10,1644
|10,1805
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,9387
|11,9985
|% 0,91
|
|Frank
|9,4209
|9,4776
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-31,09
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-23,00
|
|Tam
|3.245
|3.330
|-19,81
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-9,58
|
|Çeyrek
|787
|806
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,14
|72,14
|0,85
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:16DZGYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 929, 601 adet işlem
-
16:15AGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 388, 021 adet işlem
-
16:14TRILC
Yüzde -52.22 oranında düşüşle 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 468, 222 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.29 ) 1, 261