***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
20.09.2021 13:50
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 178 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 21/09/2021-20/12/2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964508
BIST
15:061.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -30,73
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.387
15:068,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:0610,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:06490,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,32
|Açılış
|: 490,03
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:06
|EDIP
|3,76
|47.885.973
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.957.383
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,13
|20.462.976
|% 9,72
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.430
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,48
|8.678.400
|% -8,24
|
|BMSCH
|8,66
|32.375.555
|% -7,58
|
|BRYAT
|378,90
|53.130.923
|% -7,52
|
|AVGYO
|2,82
|10.066.248
|% -7,24
|
|TEZOL
|18,99
|1.167.669.576
|% 2,98
|
|THYAO
|12,63
|615.306.481
|% -0,71
|
|GARAN
|9,15
|610.829.584
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|318.606.897
|% -3,27
|
|EREGL
|16,54
|316.786.399
|% -2,93
|
|YKBNK
|2,37
|318.606.897
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|183.592.803
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|610.829.584
|% -2,56
|
|ODAS
|1,34
|82.947.115
|% -3,60
|
|TEZOL
|18,99
|1.167.669.576
|% 2,98
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6655
|% 0,22
|
|Euro
|10,1504
|10,1551
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8199
|11,8792
|% -0,16
|
|Frank
|9,2952
|9,3512
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% 0,32
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,05
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|17,07
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,26
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-1,53
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:16KARYE
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 030 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EREGL, AKBNK
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 58 kaybederek (% -2.21 ) 1, 218
-
15:13
AKYHO, BJKAS, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:13
BRYAT, BMSCH, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında