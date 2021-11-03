***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2021 16:43
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 05/11/2021 – 03/02/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974463
BIST
16:331.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:339,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:3311,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1008
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:33551,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,65
|Açılış
|: 551,48
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|IHAAS
|5,06
|27.603.256
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.365.521
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.435.164
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.570.982
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.558.883
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.055.521
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.289.556
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|116.471.463
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|33.151.184
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.536.312
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|3.458.881.054
|% 0,20
|
|THYAO
|15,54
|1.820.133.370
|% 0,32
|
|SISE
|8,74
|1.134.778.242
|% 1,39
|
|FROTO
|198,80
|1.091.310.668
|% 2,95
|
|TSPOR
|5,03
|993.171.824
|% -6,33
|
|EKGYO
|1,96
|794.924.894
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|986.022.346
|% -0,35
|
|GARAN
|10,18
|3.458.881.054
|% 0,20
|
|TSKB
|1,40
|381.525.296
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,03
|993.171.824
|% -6,33
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6862
|9,6908
|% 0,92
|
|Euro
|11,2155
|11,2220
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,1967
|13,2629
|% 1,24
|
|Frank
|10,5796
|10,6433
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5787
|2,5916
|% 1,03
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-19,16
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.636
|3.728
|20,83
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|10,07
|
|Çeyrek
|881
|902
|5,04
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-2,27
|