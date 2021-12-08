***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
08.12.2021 16:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 153 gün vadeli ve 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/11/2021 tarih ve 60/1695 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 10/12/2021 – 10/03/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981996
BIST
17:352.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,74
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3513,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2044
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3515,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2988
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:35786,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 12,24
|Açılış
|: 786,61
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.568.951
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.930.931
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.751
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.720.934
|% -9,97
|
|THYAO
|20,58
|4.723.244.061
|% 7,19
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|ASELS
|24,06
|2.417.517.315
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.262.474.006
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.868.907.073
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.478.494.163
|% 1,68
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|TSKB
|1,64
|559.745.434
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6868
|13,6945
|% 1,52
|
|Euro
|15,4816
|15,5159
|% 1,96
|
|Sterlin
|18,0837
|18,1744
|% 1,53
|
|Frank
|14,8234
|14,9127
|% 2,03
|
|Riyal
|3,6501
|3,6684
|% 1,83
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|