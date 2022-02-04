***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
04.02.2022 17:29
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 87 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 07.02.2022-05.05.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999545
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5562
|13,5585
|% -0,08
|
|Euro
|15,5316
|15,5521
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2923
|18,3841
|% -0,50
|
|Frank
|14,5963
|14,6842
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,48
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,19
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem