***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.02.2022 17:10
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.02.2022-16.05.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001551
BIST
17:162.019
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -32,34
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:1613,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0928
|Açılış
|: 21,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8600
|
13,5999
En Düşük
13,4772
17:1615,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0478
|Açılış
|: 10,4252
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2540
|
15,3947
En Düşük
15,3137
17:16813,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,87
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DERIM
|4,45
|4.828.725
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.802.811
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.671.851
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.321.525
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,60
|34.854.749
|% -9,20
|
|AVOD
|3,70
|23.137.601
|% -7,73
|
|DESA
|10,29
|18.939.477
|% -6,79
|
|THYAO
|29,08
|5.570.756.672
|% -1,82
|
|ASELS
|21,98
|2.002.502.688
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.959.210.719
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,73
|1.682.888.952
|% -2,17
|
|EREGL
|28,34
|1.528.647.413
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,12
|1.959.210.719
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,28
|584.708.172
|% -1,72
|
|THYAO
|29,08
|5.570.756.672
|% -1,82
|
|KRDMD
|11,73
|1.682.888.952
|% -2,17
|
|ODAS
|1,28
|133.342.622
|% -1,54
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5821
|13,5938
|% 0,67
|
|Euro
|15,3734
|15,3841
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,3134
|18,4052
|% 0,38
|
|Frank
|14,6131
|14,7011
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6068
|3,6249
|% 0,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,75
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,87
|
|Cumhuriyet
|5.394
|5.475
|42,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.301
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-0,65
|
Seans Raporu
17:14
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