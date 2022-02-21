***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
21.02.2022 15:28
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 196 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 23.02.2022-24.05.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003158
BIST
16:542.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,40
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5413,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5415,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0102
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:54831,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,50
|Açılış
|: 831,97
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:54
|LKMNH
|14,63
|41.990.885
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.755.080
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.807.496
|% 9,99
|
|MERIT
|37,08
|50.731.223
|% 9,77
|
|IHAAS
|13,95
|16.444.514
|% 8,39
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.081.357
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.255.945
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,22
|3.946.720.646
|% -0,61
|
|KRDMD
|11,69
|1.088.544.642
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,05
|931.382.971
|% 0,50
|
|EREGL
|28,42
|858.357.637
|% 0,28
|
|GARAN
|11,81
|776.378.728
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,05
|931.382.971
|% 0,50
|
|KARSN
|3,93
|569.960.265
|% 8,26
|
|THYAO
|29,22
|3.946.720.646
|% -0,61
|
|ODAS
|1,35
|169.873.980
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,29
|218.732.439
|% -1,72
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6464
|13,6506
|% 0,02
|
|Euro
|15,4648
|15,4754
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5123
|18,6052
|% 0,06
|
|Frank
|14,8213
|14,9106
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6270
|3,6452
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-1,35
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.503
|5.641
|-11,31
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,47
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|0,39
|
Seans Raporu
16:54
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17:09TRILC
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 524 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 21, 068.00 milyon TL de
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17:08MSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 006 adet işlem
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.24 ) 1, 824
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17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, CEOEM, SANEL, PKENT