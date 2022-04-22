***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.04.2022 10:45
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 240 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 27.04.2022-26.07.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022862
BIST
11:102.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:1014,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7398
En Düşük
14,6956
11:1015,9267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0228
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:10923,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,36
|Açılış
|: 923,91
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DAGHL
|25,64
|5.449.693
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|41.800.988
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,88
|6.532.682
|% 8,47
|
|BMSCH
|8,65
|60.161.931
|% 7,72
|
|TIRE
|13,56
|48.177.212
|% 7,28
|
|OLMK
|8,33
|22.745.990
|% -7,85
|
|MANAS
|25,00
|13.972.926
|% -5,80
|
|MSGYO
|4,22
|8.588.341
|% -3,43
|
|TDGYO
|8,20
|13.209.025
|% -3,42
|
|IDEAS
|22,70
|3.210.296
|% -3,40
|
|THYAO
|39,92
|1.341.676.858
|% -0,65
|
|SISE
|18,72
|1.170.529.277
|% 2,41
|
|ASELS
|28,38
|903.968.755
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,07
|681.126.015
|% -0,97
|
|PETKM
|10,95
|578.015.504
|% 2,24
|
|EKGYO
|3,07
|681.126.015
|% -0,97
|
|ODAS
|2,59
|322.475.971
|% 2,37
|
|TSKB
|2,06
|216.288.699
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,81
|346.767.260
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,33
|362.729.650
|% -0,37
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7269
|14,7464
|% 0,30
|
|Euro
|15,9197
|15,9317
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,9674
|19,0626
|% -0,69
|
|Frank
|15,3619
|15,4545
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9167
|3,9363
|% 0,20
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,33
|