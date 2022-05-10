***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
10.05.2022 10:23
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 266 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 12.05.2022-10.08.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028168
BIST
10:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,23
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3715,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3716,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:37908,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,63
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:37
|IMASM
|24,12
|14.650.150
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.790.037
|% 9,92
|
|DENGE
|2,03
|19.255.654
|% 9,73
|
|ERBOS
|121,70
|101.257.471
|% 7,51
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,38
|7.049.033
|% -6,55
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|TEZOL
|17,67
|24.398.165
|% -5,61
|
|SMRTG
|21,48
|85.584.587
|% -4,62
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|EREGL
|34,24
|600.130.089
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,42
|593.983.414
|% 0,55
|
|THYAO
|42,68
|504.442.719
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,90
|205.595.272
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|145.412.673
|% 1,08
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1958
|15,2041
|% 0,79
|
|Euro
|16,0593
|16,0976
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6773
|18,7710
|% 0,72
|
|Frank
|15,2450
|15,3368
|% 0,84
|
|Riyal
|4,0378
|4,0580
|% 0,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,48
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,02
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52LIDFA
Yüzde 7.46 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 506 adet işlem
-
10:51BOSSA
Yüzde 5.24 oranında artışla 55.25 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 652 adet işlem
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 1.28 ) 2, 769
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, SODA
-
10:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 439.00 milyon TL de