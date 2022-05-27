***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
27.05.2022 13:59
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 290 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 31.05.2022-29.08.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032915
BIST
15:172.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:1716,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4028
En Düşük
16,3130
15:1717,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:17980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,83
|Açılış
|: 980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RODRG
|17,60
|3.731.180
|% 10,00
|
|AKSA
|54,10
|260.901.955
|% 9,47
|
|HATEK
|21,10
|37.214.053
|% 8,76
|
|ULUUN
|13,83
|181.747.750
|% 7,38
|
|SAYAS
|35,80
|14.419.877
|% 7,12
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|349.274.216
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|DAGHL
|28,22
|8.544.215
|% -5,05
|
|MEPET
|3,50
|21.311.333
|% -4,63
|
|THYAO
|45,06
|3.195.517.048
|% 1,35
|
|KARSN
|6,72
|1.976.166.810
|% 5,00
|
|EREGL
|33,12
|1.387.055.586
|% 2,16
|
|KRDMD
|14,72
|1.301.284.949
|% 0,48
|
|SISE
|20,52
|1.134.431.091
|% -1,82
|
|KARSN
|6,72
|1.976.166.810
|% 5,00
|
|AKFGY
|2,74
|349.274.216
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,79
|452.245.713
|% 0,80
|
|HALKB
|5,67
|658.772.840
|% 2,53
|
|YKBNK
|4,51
|472.212.273
|% -0,88
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3927
|16,4027
|% 0,33
|
|Euro
|17,5598
|17,5714
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,6460
|20,7495
|% 0,48
|
|Frank
|17,0626
|17,1653
|% 0,50
|
|Riyal
|4,3578
|4,3797
|% 0,31
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|9,96
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.483
|6.646
|52,68
|
|Yarım
|3.133
|3.215
|25,48
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|12,74
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,22
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,62
|