***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
13.09.2022 15:59
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve
40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022-14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062686
BIST
15:483.620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -29,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:4818,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
15:4818,3094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1393
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2951
15:481.004,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.004,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
1.002,54
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.925.054
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|71.729.644
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.439.118
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|61.703.687
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,33
|174.171.633
|% -9,83
|
|AKBNK
|18,20
|11.047.170.082
|% 3,94
|
|YKBNK
|9,36
|10.323.234.574
|% -3,41
|
|ISCTR
|11,94
|9.176.240.451
|% -4,86
|
|THYAO
|75,70
|8.052.292.230
|% 1,00
|
|EREGL
|32,82
|6.703.822.768
|% -1,74
|
|YKBNK
|9,36
|10.323.234.574
|% -3,41
|
|EKGYO
|5,06
|4.451.454.986
|% -5,42
|
|ISCTR
|11,94
|9.176.240.451
|% -4,86
|
|AKBNK
|18,20
|11.047.170.082
|% 3,94
|
|KRDMD
|15,94
|5.418.922.122
|% 4,11
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2478
|18,2552
|% 0,22
|
|Euro
|18,3030
|18,3094
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,0993
|21,2051
|% -0,63
|
|Frank
|18,9874
|19,1017
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8419
|4,8662
|% 0,12
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-13,71
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|13,00
|
|Tam
|6.822
|6.876
|20,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|12,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,06
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|1,34
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03AYEN
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 577 adet işlem
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16:02DERHL
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 278, 940 adet işlem
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16:01ISCTR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 747, 005, 038 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 3, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
-
16:00SODSN
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 808 adet işlem