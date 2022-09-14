***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.09.2022 17:53
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve
40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022-14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063157
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
18:0518,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0861
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:051.000,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.000,84
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.768.111.701
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|225.585.586
|% 10,00
|
|BRYAT
|565,90
|141.670.124
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.675.678
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.608.858
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.329.864.795
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|123.986.527
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.775.932
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,45
|8.290.790.522
|% -6,92
|
|THYAO
|73,95
|5.772.279.159
|% 4,01
|
|ASELS
|33,00
|5.768.111.701
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.362.822.927
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.131.047.723
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.007.648.224
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,45
|8.290.790.522
|% -6,92
|
|YKBNK
|7,86
|2.498.480.288
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.362.822.927
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,14
|1.177.077.175
|% -3,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2386
|18,2441
|% -0,03
|
|Euro
|18,2552
|18,2795
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,0635
|21,1691
|% 0,73
|
|Frank
|18,9220
|19,0360
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8370
|4,8612
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.760
|6.824
|8,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS