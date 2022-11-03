***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2022 16:19
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Açıklamalar
Bankamızca toplam 6.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 361 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin o
16:144.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 19,61
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
16:1418,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
16:1418,2015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0832
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
16:14970,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,51
|Açılış
|: 970,95
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KAREL
|23,32
|136.751.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.946.691
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|23.087.844
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.440.894
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.529.681
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|74.085.105
|% -9,61
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,20
|55.952.142
|% -7,30
|
|THYAO
|102,00
|8.108.933.226
|% 1,19
|
|TUPRS
|403,30
|4.298.818.436
|% 2,10
|
|ASELS
|34,52
|3.764.100.880
|% -3,79
|
|SASA
|136,50
|3.273.856.142
|% 7,99
|
|PETKM
|13,91
|2.215.060.128
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,50
|1.339.039.979
|% -0,88
|
|YKBNK
|8,88
|1.987.933.505
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,80
|1.791.891.624
|% -1,90
|
|ODAS
|8,69
|1.414.883.492
|% 2,72
|
|TSKB
|3,07
|493.740.762
|% -1,60
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6226
|% 0,03
|
|Euro
|18,1780
|18,2015
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,7572
|20,8613
|% -1,87
|
|Frank
|18,2892
|18,3994
|% -1,09
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% -0,07
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-13,97
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,15
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.535
|6.592
|-85,00
|
|Yarım
|3.184
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,29
|