***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 16:56
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 6.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarih ve 58/1468 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 06/12/2022-06/03/2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084394
BIST
16:514.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,16
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:5118,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:5119,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0671
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:511.073,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.073,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,56
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|43.161.495
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.962.396
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|735.005.390
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.330.728
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.480.286
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.247.072
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|115.082.844
|% -9,96
|
|EREGL
|43,08
|11.129.053.956
|% 4,01
|
|THYAO
|136,70
|11.127.844.490
|% 6,55
|
|KRDMD
|16,23
|7.787.207.734
|% 9,96
|
|ASELS
|49,00
|4.596.225.436
|% 4,17
|
|EKGYO
|7,23
|3.712.249.332
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,23
|3.712.249.332
|% 1,26
|
|KRDMD
|16,23
|7.787.207.734
|% 9,96
|
|EREGL
|43,08
|11.129.053.956
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,24
|2.702.974.353
|% -1,92
|
|ADESE
|1,85
|425.186.927
|% 9,47
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6310
|18,6424
|% 0,04
|
|Euro
|19,6872
|19,6958
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,8071
|22,9215
|% -0,06
|
|Frank
|19,8368
|19,9563
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.301
|9,00
|
|Tam
|7.213
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.498
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|2,66
|