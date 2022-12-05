***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 17:14
Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084416
BIST
17:554.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,42
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5518,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5519,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0209
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:551.069,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,34
|Açılış
|: 1.069,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.069,42
BIST En Aktif Hisseler17:53
|GLCVY
|31,68
|104.152.129
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.987.234
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.286.037
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|305.041.691
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|749.418.962
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.448.217.955
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|104.211.119
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|369.448.241
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.496.610
|% -9,98
|
|THYAO
|137,90
|14.083.025.626
|% 7,48
|
|EREGL
|42,56
|12.517.601.026
|% 2,75
|
|KRDMD
|16,23
|7.831.773.529
|% 9,96
|
|ASELS
|49,66
|5.898.391.465
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,28
|4.283.635.093
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,28
|4.283.635.093
|% 1,96
|
|KRDMD
|16,23
|7.831.773.529
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,19
|3.162.667.849
|% -2,39
|
|EREGL
|42,56
|12.517.601.026
|% 2,75
|
|TSKB
|4,02
|965.477.293
|% -0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6409
|% 0,03
|
|Euro
|19,6027
|19,6112
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7674
|22,8815
|% -0,23
|
|Frank
|19,7843
|19,9035
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.181
|7.247
|-27,00
|
|Yarım
|3.483
|3.543
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|-0,28
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|2,05
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347