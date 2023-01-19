***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca toplam 6.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1.000.000.000,-TL nominal değerli 518 gün vadeli tahvil halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.İhraç ve halka arz edilecek tahviller, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarih ve 58/1468 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 20/01/2023-20/04/2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.Halka arz edilecek tahviller, tüm tahvillerin satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Tahvillere ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103304BIST