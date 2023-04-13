***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
13.04.2023 11:40
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137359
BIST
13:205.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,34
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2019,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2021,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1127
|Açılış
|: 21,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:201.259,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.259,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:20
|BALAT
|16,94
|29.646
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.183.289
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.142.559
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,73
|178.754.034
|% -4,44
|
|ONCSM
|103,40
|47.450.306
|% -4,26
|
|PAMEL
|270,20
|49.320.370
|% -4,18
|
|THYAO
|136,40
|2.401.379.998
|% 2,25
|
|EREGL
|36,62
|1.848.037.842
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|SISE
|44,94
|1.170.290.047
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,02
|601.497.381
|% 0,29
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|YKBNK
|10,39
|588.261.755
|% -0,19
|
|SKBNK
|2,57
|143.158.127
|% 0,39
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3243
|19,3291
|% 0,12
|
|Euro
|21,3169
|21,3382
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,1180
|24,2390
|% 0,32
|
|Frank
|21,6196
|21,7499
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1370
|5,1628
|% 0,07
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|12,21
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,18
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.648
|8.697
|22,00
|
|Yarım
|4.223
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|0,05
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,31
|