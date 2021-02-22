***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
22.02.2021 09:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 1.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911291
BIST
11:011.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.563
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|Önceki Kapanış
|: 1.560
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1.570
En Düşük
1.561
11:017,0065
En Yüksek
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|: 0,36%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,9600
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|Önceki Kapanış
|: 6,9550
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7,0125
En Düşük
6,9534
11:018,4976
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4299
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|: 0,99%
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|Açılış
|: 403,97
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|Önceki Kapanış
|: 400,02
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404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler10:59
|LINK
|42,70
|25.046.160
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.463.635
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.720.413
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.251.857
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|IZMDC
|3,33
|48.066.646
|% -9,76
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|42,20
|1.077.926.549
|% -5,85
|
|VAKBN
|4,73
|395.080.243
|% -1,46
|
|THYAO
|12,52
|368.637.625
|% 1,79
|
|KARSN
|5,35
|362.333.753
|% 2,69
|
|KOZAL
|146,60
|350.837.737
|% 1,17
|
|VAKBN
|4,73
|395.080.243
|% -1,46
|
|CEMAS
|2,38
|193.985.644
|% 3,48
|
|KARSN
|5,35
|362.333.753
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,13
|61.108.596
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,46
|123.091.322
|% 0,82
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0004
|7,0042
|% 0,33
|
|Euro
|8,4866
|8,4916
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7626
|9,8115
|% 0,14
|
|Frank
|7,7536
|7,8003
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8614
|1,8707
|% 0,31
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|12,73
|
|Altın Gr.
|403
|403
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,59
|