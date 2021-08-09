***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
09.08.2021 13:12
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 2.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955936
BIST
14:271.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:278,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:2710,1835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0288
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:27484,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,76
|Açılış
|: 484,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GENIL
|14,30
|572.697.764
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|9.833.461
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.313.890
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.373.594
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|EDIP
|3,99
|1.878.249
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.156.359
|% -8,85
|
|FADE
|11,30
|70.975.671
|% -7,38
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|DNISI
|12,23
|15.099.716
|% -7,00
|
|SISE
|8,28
|889.242.331
|% 3,50
|
|GARAN
|9,30
|588.269.937
|% 0,76
|
|GENIL
|14,30
|572.697.764
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,07
|497.423.442
|% 0,88
|
|ZRGYO
|1,59
|399.700.630
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|399.700.630
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|313.294.280
|% 0,81
|
|SISE
|8,28
|889.242.331
|% 3,50
|
|GARAN
|9,30
|588.269.937
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,07
|497.423.442
|% 0,88
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6464
|% 0,36
|
|Euro
|10,1721
|10,1835
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9747
|12,0348
|% 0,49
|
|Frank
|9,4021
|9,4587
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% 0,39
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-15,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-19,95
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,65
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-2,64
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:39AKCNS
Yüzde 9.70 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 248, 790 adet işlem
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14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 93 artarak (% 0.38 ) 1, 550
-
14:38XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 7, 391.00 milyon TL de
-
14:38BRSAN
Yüzde 5.19 oranında artışla 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 360, 298 adet işlem
-
14:36PSDTC
Yüzde 7.46 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 769 adet işlem