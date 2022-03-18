***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
18.03.2022 15:25
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011373
BIST
17:212.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,08
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:2114,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0824
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:2116,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:21917,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 917,85
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PENTA
|381,10
|43.063.743
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.861.699
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.747.355
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.813.435
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,26
|58.379.326
|% 9,03
|
|ORCAY
|18,72
|176.193.224
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.620.467
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.384.134
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,67
|4.330.843
|% -7,16
|
|GARFA
|12,50
|3.013.971
|% -3,99
|
|THYAO
|27,72
|2.474.563.529
|% -0,50
|
|EREGL
|36,04
|1.707.887.557
|% 0,78
|
|KRDMD
|14,78
|1.510.042.331
|% -1,40
|
|PETKM
|8,62
|1.062.706.767
|% 1,89
|
|FROTO
|296,30
|836.378.278
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,53
|568.328.611
|% 2,02
|
|KARSN
|4,36
|629.453.498
|% 4,56
|
|PETKM
|8,62
|1.062.706.767
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,87
|454.279.759
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,47
|372.550.425
|% 1,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7680
|14,7842
|% 0,56
|
|Euro
|16,2954
|16,3285
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,3945
|19,4918
|% 0,74
|
|Frank
|15,7486
|15,8434
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,71
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,14
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|-7,00
|
|Tam
|6.045
|6.197
|-12,57
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36HURGZ
Yüzde 8.81 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 198, 681 adet işlem
-
17:35MARTI
Yüzde 8.42 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 083, 729 adet işlem
-
17:34ANGEN
Yüzde 5.25 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 797, 626 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAL, PETKM
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 89 kaybederek (% -0.10 ) 1, 931