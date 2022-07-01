***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
01.07.2022 11:17
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 5.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040604
BIST
11:292.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.442
En Düşük
2.400
11:2916,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7481
En Düşük
16,6705
11:2917,5153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0121
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:29965,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,63
|Açılış
|: 965,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ISSEN
|27,58
|19.184.143
|% 7,73
|
|KOZAL
|182,90
|742.001.640
|% 7,59
|
|IPEKE
|17,87
|65.958.422
|% 6,31
|
|MAKIM
|16,20
|194.553.620
|% 6,23
|
|PGSUS
|181,20
|197.372.547
|% 5,96
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|GLRYH
|3,24
|15.989.789
|% -4,99
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,12
|67.254.619
|% -4,56
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|48,96
|2.361.683.650
|% 4,62
|
|KOZAL
|182,90
|742.001.640
|% 7,59
|
|SISE
|21,42
|618.392.772
|% -0,37
|
|TUPRS
|269,90
|385.972.292
|% 2,04
|
|KOZAA
|27,20
|383.087.614
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,64
|163.664.898
|% 0,00
|
|THYAO
|48,96
|2.361.683.650
|% 4,62
|
|ODAS
|2,93
|99.525.348
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,36
|131.807.451
|% 0,69
|
|SISE
|21,42
|618.392.772
|% -0,37
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7342
|16,7390
|% 0,24
|
|Euro
|17,5014
|17,5097
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,2143
|20,3157
|% -0,27
|
|Frank
|17,4022
|17,5070
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4445
|4,4668
|% 0,21
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,22
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.432
|6.522
|-68,00
|
|Yarım
|3.148
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,22
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 08 artarak (% 1.65 ) 2, 652
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, TRKCM
-
11:43XU100
Endeks 2, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 630.00 milyon TL de
-
11:43ARDYZ
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 747, 469 adet işlem
-
11:42KOZAA
Yüzde 5.42 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 057, 144 adet işlem