***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
17.04.2020 10:37
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.049.623.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 364 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2020 tarih ve 9/195 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 21/04/2020-20/07/2020 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838832
BIST
10:5697.666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.416,46
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
10:566,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:567,5260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:56379,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,61
|Açılış
|: 379,16
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|584.948
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.281.169
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.973.240
|% -10,00
|
|PETUN
|14,86
|34.462.938
|% -9,33
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|TATGD
|6,82
|13.669.535
|% -7,96
|
|VKING
|4,19
|972.980
|% -7,30
|
|PGSUS
|47,62
|315.026.093
|% -4,61
|
|AKBNK
|5,80
|300.175.601
|% 2,65
|
|ASELS
|27,30
|275.032.242
|% 2,40
|
|THYAO
|10,45
|246.017.114
|% 2,85
|
|GARAN
|8,45
|202.995.353
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,66
|57.070.374
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|64.675.289
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,80
|300.175.601
|% 2,65
|
|KARSN
|1,43
|68.797.052
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,01
|93.805.187
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6222
|8,6655
|% -0,03
|
|Frank
|7,1241
|7,1670
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8435
|1,8528
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,28
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.479
|-44,10
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,40
|
|Yarım
|1.212
|1.241
|-22,10
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,05
|
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