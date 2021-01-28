***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.01.2021 14:38
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.250.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2021 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1475 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 29/01/2021-29/04/2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905303
BIST
16:001.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,80
|Açılış
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1.481
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0249
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,4312
En Düşük
7,3569
16:008,9441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0340
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
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16:00437,17
En Yüksek
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|: -0,40%
|| -1,76
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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439,28
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:00
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|265.606.772
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|144.477.162
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.787.967
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,15
|1.795.856.026
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,31
|1.539.789.780
|% -1,70
|
|KOZAL
|112,90
|1.180.048.961
|% -0,53
|
|KRDMD
|6,61
|1.126.062.859
|% 1,69
|
|ODAS
|3,76
|1.118.697.265
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,31
|1.539.789.780
|% -1,70
|
|TSKB
|1,77
|645.946.777
|% -1,12
|
|ODAS
|3,76
|1.118.697.265
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,88
|749.895.780
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,36
|302.754.349
|% -1,45
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3836
|7,3890
|% -0,34
|
|Euro
|8,9382
|8,9441
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0558
|10,1062
|% -0,55
|
|Frank
|8,2574
|8,3072
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,34
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-2,61
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-1,26
|
|Çeyrek
|700
|716
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
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Seans Raporu
16:00
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16:11ANSGR
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 685 adet işlem
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16:10GEDIK
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 355, 076 adet işlem
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16:09MEGAP
Yüzde 4.46 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 463 adet işlem
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16:09MEGAP
Yüzde 4.46 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 463 adet işlem
-
16:08KARSN
Yüzde 7.05 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 679, 450 adet işlem