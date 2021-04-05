***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2021 16:42
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 1.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/353 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 08/04/2021-07/07 /2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923435
BIST
16:381.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:388,1245
En Yüksek
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458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ERBOS
|75,90
|48.799.650
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.757.955
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.637.875
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.437.405
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.539.823
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.510.326
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.361.180.024
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,32
|995.237.808
|% -9,57
|
|KOZAL
|126,80
|766.921.575
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|630.543.795
|% 0,27
|
|GUBRF
|76,95
|543.817.721
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,03
|1.361.180.024
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|144.675.785
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|995.237.808
|% -9,57
|
|ODAS
|3,69
|378.772.873
|% 5,13
|
|GARAN
|6,90
|630.543.795
|% 0,27
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1171
|8,1245
|% -0,34
|
|Euro
|9,5795
|9,5935
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2405
|11,2968
|% -0,00
|
|Frank
|8,6061
|8,6579
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
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