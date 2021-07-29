***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
29.07.2021 16:40
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/841 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 30.07.2021-28.10.2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952643
BIST
16:301.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 29,18
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.390
En Düşük
1.371
16:308,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4831
16:3010,1240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
16:30498,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 498,66
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KTSKR
|20,02
|12.221.347
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.896.419
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|62.709.796
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.698.387
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.485.555
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.643.437
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.643.437
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,56
|280.417.011
|% -5,39
|
|EREGL
|20,08
|1.004.464.473
|% 7,21
|
|GARAN
|8,27
|827.526.757
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,82
|812.942.208
|% 3,85
|
|THYAO
|12,86
|527.352.080
|% 2,39
|
|ASELS
|15,28
|389.308.001
|% 2,83
|
|KRDMD
|7,82
|812.942.208
|% 3,85
|
|GARAN
|8,27
|827.526.757
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,30
|225.038.537
|% 1,77
|
|KARSN
|4,16
|293.211.148
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|67.340.627
|% 0,96
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4963
|8,4982
|% -0,58
|
|Euro
|10,0954
|10,1240
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% -0,22
|
|Frank
|9,3233
|9,3795
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2584
|2,2698
|% -0,62
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|19,97
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:44EREGL
Yüzde 7.21 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 033, 949 adet işlem
-
16:43EDATA
Yüzde 8.76 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 015, 368 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 9, 635.00 milyon TL de
-
16:40HURGZ
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 820, 865 adet işlem
-
16:39ISDMR
Yüzde 5.50 oranında artışla 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 820, 111 adet işlem