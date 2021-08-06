***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 14:38
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 199 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/841 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 10.08.2021-08.11.2021 tarihleri arasında 90 gün boyunca save MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955334
BIST
15:061.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
15:068,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
15:0610,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0498
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
15:06497,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,84
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:05
|SAFKR
|9,35
|61.936.676
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|53.850.695
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|770.765.958
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.400.123
|% 9,96
|
|EDIP
|4,43
|14.336.352
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.574.497
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,70
|89.710.203
|% -8,78
|
|KRONT
|50,95
|99.430.388
|% -7,62
|
|KRSTL
|1,87
|11.980.292
|% -6,03
|
|GARAN
|9,33
|1.310.140.684
|% 0,76
|
|GENIL
|13,00
|770.765.958
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|582.720.729
|% 1,65
|
|SASA
|30,08
|552.431.334
|% 1,42
|
|THYAO
|12,80
|543.280.860
|% 0,31
|
|GARAN
|9,33
|1.310.140.684
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|181.228.241
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,47
|245.677.765
|% -0,80
|
|IZMDC
|2,86
|285.570.533
|% -4,35
|
|SISE
|8,00
|582.720.729
|% 1,65
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5862
|8,5885
|% 0,81
|
|Euro
|10,1423
|10,1467
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9212
|11,9810
|% 0,76
|
|Frank
|9,4188
|9,4755
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2841
|2,2956
|% 0,85
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,66
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|15,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|8,14
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|3,94
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|72,08
|72,08
|0,79
|