***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
29.09.2021 14:43
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300.000.000,-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 04/10/2021-02/01/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965710
BIST
16:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.392
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|Önceki Kapanış
|: 1.384
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1.397
En Düşük
1.390
16:058,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8878
En Düşük
8,8287
16:0510,3228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0548
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4068
En Düşük
10,2934
16:05494,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 494,67
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MANAS
|17,29
|40.136.576
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.421.612
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.628.396
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|167.231.822
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.383.648
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.638.307
|% -9,65
|
|GOLTS
|36,88
|61.974.848
|% -8,89
|
|GARFA
|13,09
|6.145.490
|% -8,46
|
|GARAN
|9,00
|1.099.780.066
|% 1,81
|
|THYAO
|13,77
|897.472.619
|% -0,07
|
|KOZAL
|96,05
|427.403.236
|% 1,80
|
|TUPRS
|111,40
|402.638.734
|% -1,33
|
|SISE
|8,08
|399.635.891
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|329.286.715
|% 1,71
|
|GARAN
|9,00
|1.099.780.066
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,79
|122.226.586
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|348.720.279
|% 0,77
|
|THYAO
|13,77
|897.472.619
|% -0,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8505
|8,8564
|% -0,16
|
|Euro
|10,3103
|10,3228
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8833
|11,9429
|% -0,69
|
|Frank
|9,4735
|9,5305
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% -0,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,20
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,27
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,58
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|