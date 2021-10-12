***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
12.10.2021 16:35
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 13/10/2021 - 11/01/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969830
BIST
16:201.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:209,0181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:2010,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:20510,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,66
|Açılış
|: 510,40
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MERIT
|23,16
|9.289.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.447.467
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.699.570
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|65.012.167
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.642.435
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,31
|70.359.434
|% -9,89
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,96
|18.191.239
|% -6,51
|
|GARAN
|9,55
|1.318.224.183
|% 1,17
|
|ASELS
|16,45
|1.140.733.858
|% 3,98
|
|THYAO
|14,00
|819.576.846
|% -1,41
|
|SASA
|27,94
|693.704.663
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,86
|633.992.693
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|547.705.960
|% 0,41
|
|GARAN
|9,55
|1.318.224.183
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,81
|195.136.015
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,86
|633.992.693
|% 0,73
|
|ODAS
|1,49
|137.585.924
|% -1,97
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0153
|9,0181
|% 0,19
|
|Euro
|10,4093
|10,4162
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,2301
|12,2915
|% 0,25
|
|Frank
|9,6510
|9,7091
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3946
|2,4066
|% 0,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|28,29
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|13,68
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,24
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:34XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 853.00 milyon TL de
-
16:34VERTU
Yüzde 4.32 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 014 adet işlem
-
16:33CEMTS
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 973 adet işlem
-
16:32VERTU
Yüzde 4.92 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 788 adet işlem
-
16:31PENTA
Yüzde 8.57 oranında artışla 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 834 adet işlem