***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2021 16:42
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.800.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 42/1247 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 05/11/2021 – 03/02/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974462
BIST
17:271.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:279,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:2711,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1147
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:27549,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,56
|Açılış
|: 549,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|IHAAS
|5,06
|27.669.866
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.534.034
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.144.386
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.010.226
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.098.423
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.544.718
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.846.897
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.224.624
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.795.833
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.624.467
|% -9,81
|
|GARAN
|10,24
|3.984.913.549
|% 0,79
|
|THYAO
|15,60
|2.060.397.685
|% 0,71
|
|FROTO
|200,90
|1.267.368.366
|% 4,04
|
|SISE
|8,76
|1.211.938.983
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,85
|1.108.231.154
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,96
|854.557.165
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,85
|1.108.231.154
|% 0,71
|
|GARAN
|10,24
|3.984.913.549
|% 0,79
|
|TSKB
|1,43
|497.241.198
|% 4,38
|
|TSPOR
|5,14
|1.063.417.175
|% -4,28
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7000
|9,7032
|% 1,05
|
|Euro
|11,2345
|11,2399
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1886
|13,2548
|% 1,17
|
|Frank
|10,5703
|10,6340
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5763
|2,5893
|% 0,94
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-25,26
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|17,00
|
|Tam
|3.631
|3.722
|15,40
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|7,44
|
|Çeyrek
|880
|900
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:42PENTA
Yüzde 5.16 oranında artışla 228.20 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 193 adet işlem
-
17:41TSKB
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 068, 633 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.30 ) 1, 657
-
17:40XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 234.00 milyon TL de
-
17:38FROTO
Yüzde 4.04 oranında artışla 200.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 391, 687 adet işlem