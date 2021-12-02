***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.12.2021 14:44
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde toplam 2.500.000.000,-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980652
BIST
16:561.878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5613,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5615,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2354
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:56768,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,34
|Açılış
|: 767,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MIATK
|37,18
|3.305.265
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.232.415
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.669.507
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,52
|80.432.587
|% -9,36
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|THYAO
|18,14
|1.806.115.380
|% -1,47
|
|GARAN
|11,68
|1.592.366.450
|% 0,34
|
|EREGL
|23,50
|1.131.746.824
|% 2,44
|
|SISE
|13,26
|1.113.714.811
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,34
|854.975.794
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.095.234.381
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|272.906.460
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|ADESE
|0,76
|134.937.183
|% 2,70
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4477
|13,4526
|% 1,09
|
|Euro
|15,2681
|15,2994
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,8893
|17,9790
|% 1,62
|
|Frank
|14,6035
|14,6915
|% 1,42
|
|Riyal
|3,5808
|3,5988
|% 1,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,95
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.072
|5.149
|5,00
|
|Tam
|5.059
|5.188
|4,31
|
|Yarım
|2.445
|2.509
|2,08
|
|Çeyrek
|1.227
|1.255
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,53
|
Seans Raporu
16:56
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TTKOM, FROTO
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 18 artarak (% 1.04 ) 1, 662
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17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DIRIT, DAGHL, MIATK, ITTFH, ISBTR, SODSN, BURCE, QNBFL, YONGA
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17:06
PCILT, TIRE, MIATK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:06
METUR, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında