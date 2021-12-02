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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

02.12.2021 14:44
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

Bankamızca yurtiçinde toplam 2.500.000.000,-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980652


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Cumhuriyet 5.072 5.149 5,00  
Tam 5.059 5.188 4,31  
Yarım 2.445 2.509 2,08  
Çeyrek 1.227 1.255 1,04  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 0,13  
Gümüş Gr. 9,66 9,67 0,15  
B. Petrol 68,34 68,34 -0,53  
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