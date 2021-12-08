***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
08.12.2021 16:45
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 153 gün vadeli ve 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/11/2021 tarih ve 60/1695 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 10/12/2021 – 10/03/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981995
BIST
17:222.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,15
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2213,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2453
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2215,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3354
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:22788,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 14,30
|Açılış
|: 788,68
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
790,17
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:22
|BAGFS
|13,97
|11.456.570
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.021.428
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.304.635
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.137.917
|% -9,97
|
|THYAO
|20,54
|4.664.757.109
|% 6,98
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|ASELS
|24,06
|2.384.930.239
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,75
|2.237.713.697
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.865.590.209
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.449.608.392
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|557.742.840
|% 1,23
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7253
|13,7354
|% 1,82
|
|Euro
|15,5213
|15,5525
|% 2,20
|
|Sterlin
|18,1039
|18,1947
|% 1,65
|
|Frank
|14,8379
|14,9273
|% 2,13
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 1,92
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,60
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,71
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,82
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,10
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|0,19
|
Seans Raporu
17:22
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17:36CEOEM
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 148 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 81 artarak (% 1.58 ) 2, 178
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17:35XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 45, 422.00 milyon TL de
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17:34SEKUR
Yüzde 7.17 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 135 adet işlem
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17:33METUR
Yüzde 9.18 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 407, 036 adet işlem