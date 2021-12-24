***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
24.12.2021 09:34
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/11/2021 tarih ve 60/1695 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 24/12/2021 – 24/03/2022 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985926
BIST
18:101.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
0
En Düşük
0
18:1011,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1672
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
11,7924
En Düşük
11,1563
18:1013,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1882
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,2146
En Düşük
12,7590
18:10665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 8,78
|Açılış
|: 665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
685,93
En Düşük
649,00
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TSPOR
|6,83
|49.158.629
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,38
|796.410.797
|% 0,00
|
|YESIL
|1,84
|17.024.990
|% 0,00
|
|TUPRS
|142,90
|1.690.678.521
|% 0,00
|
|TOASO
|65,05
|238.787.638
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,83
|49.158.629
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,38
|796.410.797
|% 0,00
|
|YESIL
|1,84
|17.024.990
|% 0,00
|
|TUPRS
|142,90
|1.690.678.521
|% 0,00
|
|TOASO
|65,05
|238.787.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% 0,00
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% 0,00
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% 0,00
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% 0,00
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3428
|11,4569
|% 1,48
|
|Euro
|12,8185
|13,0208
|% 1,47
|
|Sterlin
|15,4032
|15,4805
|% 1,98
|
|Frank
|12,5234
|12,5988
|% 2,22
|
|Riyal
|3,0622
|3,0776
|% 2,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|665
|665
|8,78
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem