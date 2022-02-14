***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.02.2022 17:10
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.02.2022-16.05.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001549
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0189
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6118
En Düşük
13,5665
18:0515,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4080
En Düşük
15,3518
18:05819,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,93
|Açılış
|: 819,89
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
822,06
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5682
|13,5733
|% -0,14
|
|Euro
|15,3723
|15,4000
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3439
|18,4359
|% 0,10
|
|Frank
|14,6532
|14,7414
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,19
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,89
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,01
|
|B. Petrol
|95,84
|95,84
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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