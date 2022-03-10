***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.03.2022 16:25
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 216 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 10.03.2022-08.06.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009067
BIST
16:492.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,30
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:4914,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2318
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:4916,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2916
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:49959,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 20,42
|Açılış
|: 959,06
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.265.977
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.351.174
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,08
|74.129.671
|% -6,30
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|SKTAS
|3,12
|22.345.023
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|THYAO
|25,86
|3.136.650.931
|% -1,07
|
|SASA
|54,25
|2.152.834.470
|% -2,78
|
|TUPRS
|203,70
|1.871.538.304
|% 3,93
|
|EREGL
|34,30
|1.608.916.508
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|635.896.598
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,13
|429.202.002
|% -2,29
|
|ODAS
|1,47
|256.018.949
|% -1,34
|
|YKBNK
|3,71
|506.719.335
|% -0,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8719
|14,8803
|% 1,58
|
|Euro
|16,5027
|16,5457
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,5676
|19,6657
|% 1,70
|
|Frank
|16,0009
|16,0973
|% 1,65
|
|Riyal
|3,9603
|3,9802
|% 1,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,76
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,36
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,34
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,89
|
Seans Raporu
16:49
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17:04PKENT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 325.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 637 adet işlem
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17:03HEKTS
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.25 ) 1, 842
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17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, EUYO, ARDYZ, FORMT, UZERB, GRSEL, OTTO