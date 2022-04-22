***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.04.2022 10:45
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 240 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 27.04.2022-26.07.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabırçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022861
BIST
11:102.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:1014,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0374
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7400
En Düşük
14,6956
11:1015,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0209
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:10923,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,36
|Açılış
|: 923,91
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DAGHL
|25,64
|5.450.334
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.002.032
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,88
|6.532.745
|% 8,47
|
|TIRE
|13,53
|48.795.824
|% 7,04
|
|BMSCH
|8,55
|61.702.249
|% 6,48
|
|OLMK
|8,28
|22.917.599
|% -8,41
|
|MANAS
|25,12
|14.152.976
|% -5,35
|
|TDGYO
|8,19
|13.404.926
|% -3,53
|
|MSGYO
|4,22
|8.603.432
|% -3,43
|
|IDEAS
|22,70
|3.233.405
|% -3,40
|
|THYAO
|39,92
|1.346.402.197
|% -0,65
|
|SISE
|18,73
|1.178.532.313
|% 2,46
|
|ASELS
|28,54
|941.660.059
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,07
|682.593.108
|% -0,97
|
|PETKM
|10,92
|600.882.227
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,07
|682.593.108
|% -0,97
|
|ODAS
|2,58
|324.288.030
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|216.323.693
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,82
|347.873.012
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,34
|364.060.946
|% -0,19
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7317
|14,7400
|% 0,25
|
|Euro
|15,9181
|15,9286
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9691
|19,0642
|% -0,68
|
|Frank
|15,3631
|15,4556
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9165
|3,9362
|% 0,20
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,60
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25TDGYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 522 adet işlem
-
11:24TDGYO
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 573, 454 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 3 kaybederek (% -0.08 ) 2, 860
-
11:23XU100
Endeks 2, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 12, 755.00 milyon TL de
-
11:22IDEAS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 22.68 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 209 adet işlem