***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.05.2022 10:23
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 266 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 12.05.2022-10.08.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028166
BIST
10:352.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,34
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3515,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1187
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3516,0862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1451
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:35909,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,73
|Açılış
|: 909,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:35
|IMASM
|24,12
|14.650.150
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.790.037
|% 9,92
|
|DENGE
|2,03
|19.255.654
|% 9,73
|
|ERBOS
|121,70
|101.257.471
|% 7,51
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,38
|7.049.033
|% -6,55
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|TEZOL
|17,67
|24.398.165
|% -5,61
|
|SMRTG
|21,48
|85.584.587
|% -4,62
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|EREGL
|34,24
|600.130.089
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,42
|593.983.414
|% 0,55
|
|THYAO
|42,68
|504.442.719
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,90
|205.595.272
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|145.412.673
|% 1,08
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1945
|15,2037
|% 0,79
|
|Euro
|16,0735
|16,0862
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,6729
|18,7665
|% 0,70
|
|Frank
|15,2389
|15,3307
|% 0,80
|
|Riyal
|4,0372
|4,0575
|% 0,69
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,66
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|