***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
27.05.2022 13:59
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 3.500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 290 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/547 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 31.05.2022-29.08.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032914
BIST
15:192.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:1916,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0543
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4031
En Düşük
16,3130
15:1917,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0255
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:19980,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,35
|Açılış
|: 980,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:19
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,15
|262.104.199
|% 9,57
|
|HATEK
|21,16
|37.332.560
|% 9,07
|
|SAYAS
|35,84
|16.608.541
|% 7,24
|
|ULUUN
|13,80
|182.494.293
|% 7,14
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,75
|356.622.161
|% -9,54
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|NUGYO
|4,76
|114.369.422
|% -4,80
|
|PRKAB
|33,80
|42.501.422
|% -4,74
|
|THYAO
|44,72
|3.278.674.179
|% 0,58
|
|KARSN
|6,72
|2.002.924.204
|% 5,00
|
|EREGL
|33,04
|1.397.742.985
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,69
|1.310.470.465
|% 0,27
|
|SISE
|20,48
|1.148.826.426
|% -2,01
|
|KARSN
|6,72
|2.002.924.204
|% 5,00
|
|AKFGY
|2,75
|356.622.161
|% -9,54
|
|DOHOL
|3,78
|465.517.845
|% 0,53
|
|HALKB
|5,65
|669.061.752
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,49
|479.092.960
|% -1,32
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3932
|16,4031
|% 0,33
|
|Euro
|17,5620
|17,5851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6447
|20,7482
|% 0,48
|
|Frank
|17,0731
|17,1760
|% 0,56
|
|Riyal
|4,3582
|4,3801
|% 0,32
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,49
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,19
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,47
|
Seans Raporu
15:19
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-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 54 kaybederek (% -0.28 ) 2, 725
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, AKFGY
-
15:33XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 24, 987.00 milyon TL de
-
15:33SKBNK
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 395, 775 adet işlem
-
15:32SKBNK
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 080, 425 adet işlem